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02.03.2020 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хамство наказуемо

Впервые глава коллекторской фирмы лишен права руководить
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Арбитражный суд Москвы создал прецедент: впервые генеральный директор коллекторского агентства получила дисквалификацию. Это значит, что в течение срока наказания она не сможет занимать руководящие посты.

Гражданка Людмила С. работала генеральном директором коллекторского агентства, чьи сотрудники действовали с привычным для людей их профессии хамством. В нарушение всех правил, они буквально обрывали телефоны должников, сыпали бранью и оскорблениями. За это фирму оштрафовали на 275 тысяч рублей. Но бесчинства коллекторов не прекратились.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Работники компании при взаимодействии с гражданами осуществляли звонки, в том числе с использованием программ автодозвона, - рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. - А также направляли многочисленные текстовые сообщения, среди которых содержалась ненормативная лексика, унижающая честь и достоинство. Текст сообщений содержал оскорбления, угрозы в отношении родных и близких должников и иных лиц, что, безусловно, свидетельствует об оказании на них недопустимого с точки зрения закона и морали психологического воздействия".

А еще коллекторы звонили с чужих номеров и завышали сумму долга. И после первого штрафа свои методы не изменили, у приставов вновь накопились на них материалы.

Напомним, с 2017 года ФССП России занимается надзором за работой коллекторов. А правила взыскания долга регламентированы. Работать в этой сфере могут только организации, включенные в специальный реестр ФССП России.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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При этом закон устанавливает жесткие требования к коллекторским организациям, так что любая фирма с большой дороги не может просто так попасть в реестр.

Коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление - физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту информацию и размазывать свои каракули по стенам подъездов, скрывать данные о себе.

Коллекторы использовали автодозвон, осыпали должников бранью и оскорблениями

Очень важная норма: у должника есть право отказаться от общения с коллектором. Это можно сделать не ранее чем через 4 месяца после появления просрочки. Чтобы отказаться от общения с коллектором, должник должен отправить ему заявление, заверенное нотариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор не может беспокоить должника. А чтобы взыскать долг, должен отправляться в суд.

За нарушения предусмотрены различные санкции. Коллектора или всю фирму могут оштрафовать. А для руководителей введено такое наказание, как дисквалификация. Начальник, не уследивший за подчиненными коллекторами, окажется в черных списках и не сможет в течение определенного срока занимать руководящие должности. Не только в коллекторских фирмах, нигде вообще. В данном случае суд установил срок дисквалификации в полгода. Но самое важное, что прецедент создан, и теперь руководители будут буквально отвечать головой за своих сотрудников.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Долги и коллекторы

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