Греф рассказал Путину про охотничий билет и "кредитную фабрику"

За прошлый год три миллиона граждан стали клиентами Сбербанка, заработала "кредитная фабрика" для юридических лиц - средства можно получить за семь минут. Об этом шла речь на встрече президента с главой Сбербанка в Кремле. Создана суперсовременная платформа, которая позволяет создавать сервисы за две недели и экономит миллиарды рублей и массу времени. Ей уже заинтересовалась столичная мэрия.

Прошлый год был очень удачный, прибыль хорошая, сообщил Герман Греф. По российским стандартам - 860 миллиардов рублей чистой прибыли, по международным стандартам итоги подводятся чуть позже. За январь 2020 года чистая прибыль составила уже 80 миллиардов рублей. Это результат большой работы с сокращением издержек и внедрением новых технологий, пояснил глава Сбербанка.

"Год к году - тоже увеличение, да?" - спросил президент. Собеседник назвал цифру - 14 процентов. "И это при том, что сегодня кредитный портфель юридических лиц либо не растет, либо растет совсем мало", - добавил он. С учетом курса рубля упал примерно на полтора процента. А вот по физическим лицам портфель растет хорошо - за прошлый год на 18,5 процента. "Мы очень много вкладываем сейчас усилий в создание новых сервисов для юридических лиц", - рассказал Греф.

За прошлый год удалось улучшить качество активов, ситуацию с просроченным долгом и уменьшить стоимость риска. На три миллиона за прошлый год увеличилось количество клиентов - физических лиц. Причем каждый второй молодой человек - клиент Сбербанка. "Это очень серьезный сдвиг, потому что раньше мы были банком для несколько более взрослого поколения, сейчас к нам приходит молодежь", - пояснил докладчик.

Греф рассказал про "кредитную фабрику": в прошлом году стали выдавать кредиты юридическим лицам по стандартным продуктам за семь минут. "Это огромный прорыв, потому что раньше на это уходили месяцы", - заметил он. Сейчас около 20 процентов кредитов для среднего и малого бизнеса выдаются в автоматическом режиме за семь минут. "Мы хотим довести эту долю примерно до 80-90 процентов, и в целом до 2023 года, мы считаем, что будет 100 процентов", - объявил глава Сбербанка. Уже 98 процентов граждан получают кредиты на основе автоматических решений и 70 процентов - та цифра, к которой банк стремится по юридическим лицам. "30 процентов сделок останутся сложными, где все равно участие человека потребуется", - считает Греф. Предприниматели, кстати, уже сейчас могут в приложении выбирать срок кредита - и не нужно никуда ходить, стоять в очередях, общаться с банкирами. В крайнем случае, есть видеочат.

"Мы закончили делать нашу платформу, и наша платформа получилась очень качественная. Мы считаем, что по качеству она не уступает самым современным платформам, которые сегодня есть у компаний Microsoft, Google, Amazon или Alibaba", - также сообщил Греф. "Создали дочернюю компанию СберКлауд, которая сегодня способна предоставлять свои услуги в нашем "облаке", с нашей киберзащитой и с полностью нашей платформой практически неограниченному количеству клиентов", - сказал он.

Создано совместное предприятие с городом Москвой, и уже первый сервис - выдача охотничьего билета - был опробован на новой платформе. При этом все сервисы, сделанные для Москвы, будут бесплатны для других регионов. "Выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности банковского учреждения", - заметил президент. На что Греф пояснил, что билеты банк не выдает, а предоставляет "весь инструмент" для правительства Москвы. Есть совместное предприятие - это владелец московского "облака". "Наша задача - технологическая и методологическая: мы помогаем сотрудникам мэрии, кто занимается этим, построить соответствующий процесс", - сказал он.

Это суперсовременная платформа, второй такой в стране нет, заверил глава Сбербанка. И она экономит огромное количество миллиардов и лет. На ее базе в 15 учебных заведениях уже пилотируется школьная платформа, решено создать ее и для вузов, и - вероятно - для медицинских учреждений. "То есть это такой фундамент, на котором можно построить все что угодно. При этом, конечно, мы не будем создавать сами сервисы для медицины, для здравоохранения и так далее. Наша часть - инженерная, мы будем обеспечивать "облако", мы будем обеспечивать все инструменты и методологическую поддержку. Все остальное они будут делать сами с помощью наших инженеров", - уточнил докладчик.

"Я так понимаю, что то, что вам предлагали делать ваши иностранные партнеры, вы фактически сделали самостоятельно", - оценил президент. "Это результат шестилетних инвестиций. У нас 23 тысячи инженеров работали над созданием платформы", - заметил собеседник. Нельзя позволить, чтобы из-за геополитических рисков "нас отключили от сервисов", пояснил он. Новая платформа гибкая, более надежная и позволяет создавать сервисы в течение двух недель. Причем микросервисная платформа не связана между собой, и если один сервис отказывает, то вся остальная платформа абсолютно независима.

"Мы сейчас ведем тестирование вместе с правительством, потому что для правительства характерны все те же самые признаки, что для банковского бизнеса: надежность, защита данных, цена и скорость создания сервисов, - пояснил Греф. - В этом смысле мы только фундамент для строительства любого здания. И фундамент этот готов, он российский, он очень современный". "Мы создали фабрику подготовки людей, которые работают на этой платформе", - также добавил он. "Это, конечно, суперсовременная фабрика", - оценил глава Сбербанка.