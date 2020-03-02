Костромичка завещала квартиру бездомным собакам

Судьбу необычного документа рассмотрел суд в Костроме: местная жительница завещала свою квартиру приюту для бездомных собак, что очень разозлило ее родственников.

Как рассказали в Свердловском райсуде Костромы, с иском об оспаривании завещания к ним обратилась сестра недавно умершей костромички. Истица заявила, что после смерти родственницы надеялась вступить в права наследования на дом, квартиру и земельный участок, которые принадлежали ее одинокой сестре. Однако когда после похорон она обратилась к нотариусу, выяснилось, что все имущество покойной унаследовали не сестра покойной со своей дочерью, а приют для бездомных собак "Право на жизнь".

- В мире все чаще оставляют наследство животным. Вот и в Костроме наследство в виде квартиры и земельного участка с домом досталось приюту для животных, - пояснили в суде.

Обращаясь с иском в суд, сестра покойной костромички заявила, что завещанием нарушены ее права и законные интересы как наследника. Она решила, что при составлении завещания из-за онкологического заболевания и принятия медицинских препаратов хозяйка квартиры не понимала значение своих действий. Разгневанная наследница пояснила, что когда состояние здоровья ее сестры ухудшилось, медицинскую помощь ей оказывала соседка, которая работает в приюте "Право на жизнь". Женщина посчитала, что в болезненном состоянии после пяти курсов химиотерапии сестра могла легко попасть по чужое влияние, и это должен был заметить нотариус.

Однако допрошенная в суде нотариус Ирина Кузьмицкая пояснила, что при удостоверении спорного завещания у нее не возникло сомнений в дееспособности завещателя. А соседка из приюта оставила разрешение иска на усмотрение суда, указав, что у нее нет личной заинтересованности в исходе дела.

В итоге судья Елена Комиссарова не нашла обстоятельств, которые бы заставили ее усомниться в добросовестности действий нотариуса, и отказала истице в удовлетворении требований.

Сестра покойной обжаловала решение в областном суде, однако он оставил его без изменения, и оно вступило в законную силу.