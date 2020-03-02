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Текст:   Ангелина Зеленькова 
11:28 02.03.2020

Максимальная цена съемной "однушки" в Москве составила 150 тысяч рублей

Снять роскошную "однушку" в Москве можно за 150 тысяч рублей в месяц. В феврале это самая высокая стоимость аренды квартиры, расположенной в небоскребе "Империя" ММДЦ "Москва-Сити". Замыкает топ-5 самых дорогих съемных "однушек" квартира в Новодевичьем проезде за 90 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возглавляет рейтинг видовые двухуровневые апартаменты за 150 тысяч рублей в месяц. "Однушка" площадью 50 кв. м расположен на 40-м этаже 60-этажной башни "Империя" ММДЦ "Москва-Сити". В квартире современная мебель и бытовая техника от ведущих мировых производителей.

Фото: iStock
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На второй строчке - жилье площадью 50 "квадратов" за 140 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на 9-м этаже 19-этажного элитного дома на улице Пресненский Вал, в пешей доступности от станций метро "Улица 1905 года" и "Беговая" (Пресненский район, ЦАО). В квартире ремонт, выполненный по авторскому дизайн-проекту, обстановка и бытовая техника высокого качества. От дома удобные выезды на Садовое кольцо и ТТК, есть подземный паркинг.

Далее в списке - "однушка" площадью 45 кв. м за 110 тысяч рублей. В квартире студийная планировка, современная мебель и бытовая техника. Жилье расположено на последнем этаже восьмиэтажного дома на Смоленской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Смоленская".

На четвертой строчке квартира-студия (36 кв. м) за 100 тысяч рублей. Она расположена на 4-м этаже в ЖК "Суббота" на Верхней улице, рядом станция метро "Белорусская". В квартире свежий ремонт, качественная европейская мебель и бытовая техника.

На последней строчке рейтинга однокомнатная квартира площадью 50 кв. м за 90 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на верхнем этаже восьмиэтажного дома в Новодевичьем проезде, рядом со станцией метро "Спортивная".

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