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02.03.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники-экстрасенсы заработали на обманутых клиентах два млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Старую схему с лжеэкстрасенсами и псевдоцелителями использовали мошенники, действовавшие в Москве и Костромской области, сообщает "МВД медиа".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты размещали в сети и средствах массовой информации объявления о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их. Однако проблема требует незамедлительного вмешательства.

В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов"

По словам Волк, стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем запросы псевдомага возрастали. Ее помощники предлагали клиентам различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных мошенниками денег превысила два миллиона рублей.

Задержали злоумышленников сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Костромской области при участии Росгвардии. Возбуждены семь уголовных дел.

Под стражу взяли десять человек - сама псевдоцелительница и девять ее помощников. В ходе обысков в арендованном офисе и по местам проживания фигурантов обнаружены деньги, документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших, сумма поступивших денежных средств и псевдонимы операторов. Также изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами.

Оперативники считают, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений и в других регионах России.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва

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