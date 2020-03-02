Нововоронежскую АЭС переведут на продленный топливный цикл

Нововоронежские атомщики первыми отработают перевод инновационного энергоблока с ВВЭР-1200 на 18-ти месячный топливный цикл

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 планируется перевести на эксплуатацию в режиме увеличенной длительности топливных циклов. После ввода в эксплуатацию в 2016 году энергоблок №6 НВ АЭС работает в 12-ти месячном топливном цикле: перегрузка ядерного топлива проводится раз в год. Теперь запланирован переход на 18-ти месячный топливный цикл.

На данный момент разработчиками проекта НВАЭС-2 (энергоблок №6 и №7 НВ АЭС) подготовлены обоснования безопасности перехода на новый топливный цикл, завершается работа по оформлению изменений в эксплуатационную документацию. Пакет обосновывающих документов будет передан на экспертизу в Ростехнадзор. Получение разрешения на перевод энергоблока №6 Нововоронежской АЭС на 18-ти месячный топливный цикл состоится после тщательной проверки подготовленной документации.

Работа в режиме с увеличенным топливным циклом начнется с опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) энергоблока №6 НВ АЭС. Этап ОПЭ продлится около трех лет. По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение об окончательном переходе энергоблока №6 на 18-ти месячный топливный цикл.

"Мы сможем проводить перегрузку ядерного топлива не раз в год, а раз в полтора года, то есть значительно сократится суммарная длительность ремонтов на энергоблоке. В результате будет увеличен коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблока и получен прирост выработки электроэнергии. По опыту серийных энергоблоков ВВЭР-1000, общий прирост выработки при работе в таком режиме составляет более 11%. Внедрение 18-ти месячного топливного цикла позволит обеспечить более устойчивую и эффективную работу оборудования инновационного энергоблока, повысит его безопасность", - отметил начальник отдела ядерной безопасности и надежности (ОЯБиН) НВ АЭС Евгений Голубев.

Для энергоблока №6 НВ АЭС разработаны соответствующие переходные топливные загрузки с учетом особенностей его эксплуатации. Свежее ядерное топливо для загрузки в предстоящий планово-предупредительный ремонт (ППР) изготовляется предприятиями Топливной компании "ТВЭЛ". Улучшенные механические характеристики, повышение обогащения ядерного топлива и применение тепловыделяющих элементов с гадолинием обеспечат безопасную эксплуатацию реакторной установки (РУ) ВВЭР-1200 в длительных топливных циклах.

После перевода на 18-ти месячный топливный цикл энергоблока №6 НВ АЭС планируется аналогичная работа на энергоблоке №7 НВ АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

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