Нововоронежскую АЭС переведут на продленный топливный цикл

Новости

Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим 19:01
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб 18:54
Художник-концептуалист Улай скончался в Словении 18:51
Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД 18:50
Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров 18:43
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС 18:39
В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате 18:35
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 18:34
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества 18:26
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки 18:18
Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России 18:08
В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых 18:00
СМИ: В Китае врачи впервые пересадили легкие зараженному коронавирусом 17:55
Новый кроссовер Kia вышел на российский рынок. Цены стартуют от 1,1 млн 17:54
Фото: 34-летний Данила Козловский впервые стал отцом 17:45
В Петербурге осудили мужчину, поджегшего своего знакомого 17:44
Асад: От борьбы Сирии и Ливии с терроризмом зависит судьба региона 17:41
В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки 17:26
Нижегородский глава отдела полиции арестован за попытку инсценировать ДТП 17:23
Польский суд направил в прокуратуру дело о сносе мемориала красноармейцам 17:19
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок 17:13
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт 17:03
Средняя цена нефти Urals в феврале составила 54,24 доллара за баррель 16:58
Госдума может отложить рассмотрение ограничений для электронных сигарет 16:54
Инвесторов обяжут разрабатывать планы вывода предприятий из эксплуатации 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 17:49
Проект: В регионах

Нововоронежскую АЭС переведут на продленный топливный цикл

Нововоронежские атомщики первыми отработают перевод инновационного энергоблока с ВВЭР-1200 на 18-ти месячный топливный цикл
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 планируется перевести на эксплуатацию в режиме увеличенной длительности топливных циклов. После ввода в эксплуатацию в 2016 году энергоблок №6 НВ АЭС работает в 12-ти месячном топливном цикле: перегрузка ядерного топлива проводится раз в год. Теперь запланирован переход на 18-ти месячный топливный цикл.

На данный момент разработчиками проекта НВАЭС-2 (энергоблок №6 и №7 НВ АЭС) подготовлены обоснования безопасности перехода на новый топливный цикл, завершается работа по оформлению изменений в эксплуатационную документацию. Пакет обосновывающих документов будет передан на экспертизу в Ростехнадзор. Получение разрешения на перевод энергоблока №6 Нововоронежской АЭС на 18-ти месячный топливный цикл состоится после тщательной проверки подготовленной документации.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже назвали победителей чемпионата профмастерства

Работа в режиме с увеличенным топливным циклом начнется с опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) энергоблока №6 НВ АЭС. Этап ОПЭ продлится около трех лет. По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение об окончательном переходе энергоблока №6 на 18-ти месячный топливный цикл.

"Мы сможем проводить перегрузку ядерного топлива не раз в год, а раз в полтора года, то есть значительно сократится суммарная длительность ремонтов на энергоблоке. В результате будет увеличен коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблока и получен прирост выработки электроэнергии. По опыту серийных энергоблоков ВВЭР-1000, общий прирост выработки при работе в таком режиме составляет более 11%. Внедрение 18-ти месячного топливного цикла позволит обеспечить более устойчивую и эффективную работу оборудования инновационного энергоблока, повысит его безопасность", - отметил начальник отдела ядерной безопасности и надежности (ОЯБиН) НВ АЭС Евгений Голубев.

Для энергоблока №6 НВ АЭС разработаны соответствующие переходные топливные загрузки с учетом особенностей его эксплуатации. Свежее ядерное топливо для загрузки в предстоящий планово-предупредительный ремонт (ППР) изготовляется предприятиями Топливной компании "ТВЭЛ". Улучшенные механические характеристики, повышение обогащения ядерного топлива и применение тепловыделяющих элементов с гадолинием обеспечат безопасную эксплуатацию реакторной установки (РУ) ВВЭР-1200 в длительных топливных циклах.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежские атомщики исполнили мечты воспитанников школы-интерната

После перевода на 18-ти месячный топливный цикл энергоблока №6 НВ АЭС планируется аналогичная работа на энергоблоке №7 НВ АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Асад: От борьбы Сирии и Ливии с терроризмом зависит судьба региона
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья