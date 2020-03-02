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02.03.2020 05:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.

Фото: МЧС РФ по Ульяновской области
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Там на трассе М-7 столкнулись большегруз и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне последнего находились 16 пассажиров, один из них скончался на месте ДТП от полученных травм. Детей среди пострадавших нет.

Авария произошла в 03:20 ночи на 335 километре трассы М-7 "Волга". Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока озвучена одна из причин ДТП - плохие погодные условия.

В регионе сейчас туман, температура воздуха от -2 до +3 градусов, на дорогах гололедица, сообщает ТАСС.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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