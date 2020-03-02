Под Белгородом задержали авто с зараженной красной икрой

В Краснояружском районе Белгородской области правоохранительные органы задержали УАЗ с контрафактной красной икрой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, вес груза почти достигал тонны. Его стоимость, по предварительным оценкам, свыше трех миллионов рублей.

На контейнерах с икрой обнаружили этикетки, согласно которым икру произвели на Камчатке и Сахалине. Сам же груз следовал из Москвы. Куда везли икру, не известно: ветеринарно-сопроводительных документов на продукт у перевозчика не оказалось.

Пробы икры были взяты для анализа в лаборатории. По итогам исследования выяснилось, что продукт заражен кишечной палочкой и другими микроорганизмами: употреблять его в пищу опасно. Как отметили в Россельхознадзоре, всю икру необходимо уничтожить.