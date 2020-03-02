Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Ректор воронежского технического университета Сергей Колодяжный задержан правоохранителями. Главу вуза подозревают в получении взятки.

- Ректор воронежского технического университета задержан на 48 часов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

Вместе с главой вуза задержаны четыре его заместителя - их подозревают в мошенничестве.

- С 2015 года по настоящее время подозреваемые получили не менее 70 миллионов рублей. Выписывались завышенные премии и затем забирались в доход одного человека, - рассказал собеседник агентства.

Дома и на работе у задержанных прошли обыски.

Справка "РГ"

Воронежский государственный технический университет - опорный вуз региона. Он образован в 2016 году путем слияния архитектурно-строительного университета и политехнического института.

Университет состоит из 14 факультетов и институтов, Здесь обучается более 17 тысяч студентов.