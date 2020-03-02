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02.03.2020 13:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергиево-Посадский ОМОН погиб в Чечне в результате спланированной операции

Текст: Тимофей Борисов
20 лет назад в Старопромысловском районе Грозного была расстреляна колонна отряда ОМОН из подмосковного Сергиева Посада. Погиб 21 сотрудник МВД, из которых 16 посадских омоновцев. Эта трагедия до сих пор до конца не расследована, а родители погибших бойцов пытаются докопаться до истины. Свою точку зрения представила вдова командира отряда Любовь Маркелова в написанной ею книге, которая стала итогом ее 20-летнего расследования.

"Засада" - так называется ее книга-документ, в фокусе которой события всего одного дня - 2 марта 2000 года. В тот день отряд Сергиево-Посадского ОМОНа должен был сменить, отбывший трехмесячную командировку отряд ОМОНа из Подольска.

Подольчане отправили в Моздок свои грузовики и водителей, чтобы встретить там сергиевопосадцев и доставить их в расположение базы в Старых Промыслах на окраине Грозного.

Встречу готовили горячую, но она оказалась не такой, как планировали. Когда колонна сергиево-посадского ОМОНа подъехала к воротам подольчан, по ней открыли шквальный огонь со всех сторон, в том числе и со стороны забора, за которым заранее заняли боевые места подольские омоновцы. С другой стороны стреляли чеченские милиционеры-гантамировцы. Таким образом, свои расстреляли своих.

Эта икона была написана иконописцами Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после расстрела ОМОНовцев. Фото: Тимофей Борисов/РГ

Следствие при расследовании этого дела пришло к выводу, что трагедия стала результатом неразберихи и халатности некоторых офицеров, которые отвечали за формирование колонны и ее безопасную доставку из Моздока в Грозный. В частности, на скамье подсудимых оказался высокопоставленный генерал, замначальника ГУВД Московской области Борис Фадеев. На суде, правда, выяснилось, что в тот трагический день он вел совершенно другую колонну подмосковных милиционеров в Гудермес и благополучно ее доставил. Но это не помешало следствию довести версию о банальной халатности до суда, который чуть было не закончился полным конфузом. Суд первой инстанции во главе с судьей чеченцем, подсудимых во главе с генералом оправдал. До сих пор так и осталось не выясненным, как подольские омоновцы, которые ждали своих сменщиков, могли открыть огонь по собственным грузовикам? Перепутали? И это при том, что бой длился с 10:00 до 14:00, и у всех были при себе рации, при помощи которых можно было быстро выяснить, кто и в кого стреляет. При этом командир ОМОНа Дмитрий Маркелов был убит в самом начале бое, одной единственной снайперской пулей в левую щеку, то есть со стороны базы подольчан. Снайпер не мог не видеть, в кого стреляет. Посадцы же, кто успел повыпрыгивать из машин, залегли в канаве вдоль дороги и стреляли в ответ, думая, что их расстреливают боевики.

Любовь Маркелова полагает, что ее муж и его подчиненные стали жертвой хорошо спланированной провокации и организованной засады.

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"Место для засады было пристрелянным. Здесь уже подвергалась обстрелу колонна федеральных сил под командованием майора милиции ГУВД МО Анатолия Тинькова", - пишет в своей книге Любовь Маркелова. Она собрала несколько документальных свидетельств, о том, что засада планировалась заранее. Поэтому с уверенностью можно предположить, что будь в составе колонны и генерал Борис Фадеев, его участь была бы такой же как и Дмитрия Маркелова.

Кстати, сам Борис Фадеев уверен, что нити той трагедии ведут из Чечни в Подмосковье и в частности в его родной Сергиев Посад. Смысл той провокации, по его мнению, - месть ему лично и отряду ОМОНа, который был в Подмосковье очень неудобным для многих местных криминальных элементов и связанных с ними коррумпированных чиновников.

Кстати, генерал Фадеев до сих пор подвергается преследованиям. Не сумев посадить его за решетку по делу о расстреле ОМОНа, его попытались привлечь к уголовной ответственности за попытку незаконно оформить на свое имя 12 соток земли под Сергиевым Посадом. Генерала несколько лет назад все-таки удалось показать на всю страну за решеткой по всем федеральным телеканалам, когда ему избирали меру пресечения. Но за более чем семь лет дело до суда так и не дошло.

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