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02.03.2020 22:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сибирь", "Динамо", ЦСКА и "Ак Барс" с побед стартовали в плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева, Михаил Синицын

Новосибирская "Сибирь", московские ЦСКА и "Динамо", а также казанский "Ак Барс" одержали победы в первых матчах серии плей-офф КХЛ.

"Сибирь" стала единственной в этот день командой, победившей в гостях. В Екатеринбурге сибиряки переиграли местный "Автомобилист" на глазах 5545 зрителей со счетом 2:0. Авторами голов стали Юусо Пуустинен и Евгений Чесалин.

Любопытно, что в регулярном чемпионате преимущество по личным встречам было на стороне "Сибири", выигравшей три из четырех матчей. Финский голкипер новосибирцев Харри Сятери одержал свою первую победу в плей-офф. Это его 12-й матч на ноль в КХЛ.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Победитель регулярного чемпионата ЦСКА в первом матче серии переиграл "Торпедо" из Нижнего Новгорода - 3:0. В составе победителей отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей. Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

Казанский "Ак Барс" нанес дома поражение "Нефтехимику" из Нижнекамска - 4:1. В составе хозяев две шайбы забросил Мэттью Фрэттин, по разу отличились Эмиль Галимов и Михаил Глухов. В составе гостей гол на счету Марата Хайруллина.

В столичном дерби "Динамо" непринужденно переиграло "Спартак" - 5:1. Счет в матче открыл Дмитрий Яшкин в начале первого периода. Во второй 20-минутке Андре Петерссон забросил две шайбы, в третьем у "Динамо" отличились Михал Чайковски и Владимир Брюквин . В составе проигравших точный бросок на счету Анатолия Никонцева.

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