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02.03.2020 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напал на полицейских

Студента из Техаса будут судить в Москве
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Уголовное дело против американского студента Рида Тревора Рауди о сопротивлении столичным полицейским при задержании дошло до суда. 2 марта в Головинском районном суде Москвы подтвердили "РГ", что дело принято к рассмотрению.

В пресс-службе суда уточнили, что первое заседание по делу Рида назначено на 11 марта.

По данным следствия, 16 августа прошлого года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома 106 гражданин ругается с двумя женщинами. Причем в сообщении указали, что мужчина ведет себя довольно агрессивно. Вскоре прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские попытались успокоить молодого человека. Но тот так возбудился, что оказал сопротивление стражам порядка. К буяну пришлось применить силу. Задержанного с трудом усадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел МВД "Левобережный".

Фото: iStock
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Но по пути в полицейский участок Рид не успокоился, а вновь проявил агрессию и напал на водителя, порвав на нем служебное обмундирование. Второй патрульный попытался его успокоить, но в ответ получил удар кулаком. В протоколе задержания указано, что задержанный своим поведением создал аварийную ситуацию на дороге.

Уже в отделе полицейские выяснили с помощью медика, что американский студент был пьян. Также стало известно, что 28-летний задержанный является гражданином США, уроженцем штата Техас и учится в Алабаме. А в Москве временно проживает в квартире на Открытом шоссе.

Против Рида Тревора Рауди было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Ему грозит реальное лишение свободы - до пяти лет заключения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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