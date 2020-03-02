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02.03.2020 20:37
Проект: В регионах

Прокурор против приговора

Дело Котова решено пересмотреть
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 2 марта рассмотрел жалобы защиты и Генпрокуратуры на приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов. И отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Молодой программист получил срок заключения в сентябре прошлого года по приговору Тверского суда столицы. Мосгорсуд признал приговор законным. Отбывает он наказание в колонии общего режима.

Он был признан виновным в совершении преступления по статье 212.1 УК РФ. В приговоре Котову указано, что он за полгода четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах. В кассационном суде огласили ходатайство Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство попросило снизить наказание до одного года лишения свободы, так как "решение Тверского суда было немотивированно суровым".

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С такой же просьбой обратился к суду представитель Уполномоченного по правам человека при президенте России. Защита осужденного настаивала на полной отмене приговора как незаконного.

Напомним, в январе Конституционный суд РФ после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело Котова. КС указал, что "при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку".

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