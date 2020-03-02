У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

В Роспотребнадзоре поясняют, что молодой человек заболел 21 февраля нынешнего года во время пребывания на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля. С этого момента проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля мужчина обратился в поликлинику, пожаловавшись на простудное состояние. У него были все симптомы ОРВИ. Из поликлиники молодой человек был госпитализирован в инфекционную больницу. Пациент был изолирован в соответствующем отделении.

Обследование, проведенное на базе лабораторий Роспотребнадзора, выявило у пациента наличие нового коронавируса. Результаты исследования подтверждены в Референс-центре, который работает на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Как сообщает Роспотребнадзор, заболевание протекает в легкой клинической форме, пациенту проводится симптоматическая терапия. Состояние заболевшего удовлетворительное.

Накануне о том, что в инфекционную больницу №1 доставлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, созданный при московском департаменте здравоохранения.