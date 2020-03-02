В этом году завершится реконструкция станции МЦД-2 Подольск

Сейчас город совместно с железнодорожниками ведет работы по реконструкции островной платформы, перехода и вестибюля станции МЦД-2 Подольск "Курско-Рижский". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Для удобства пассажиров на станции установят эскалаторы и лифты. Эти новшества позволят сделать ее более современной и удобной для маломобильных граждан.

Как ожидается, пассажиропоток обновленной станции вырастет к 2030 году до 43 тысяч пассажиров в сутки.

В департаменте напомнили, что всего в границах городского округа Подольск расположены две станции МЦД-2 "Курско-Рижский": Подольск и Силикатная. С запуском МЦД-2 жители Подольска получили две станции наземного метро в шаговой доступности, что позволило сэкономить расходы на транспорт и сократить время в пути.

Напомним, что в настоящее время на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.