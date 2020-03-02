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02.03.2020 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме задержали банду "магов и целителей", обиравших стариков

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме разоблачила банду злоумышленников, отнимавших деньги у доверчивых жителей под видом "помощи экстрасенсов".

Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев
Звезда "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенника

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Костромской области пресекли деятельность организованной группы, разбогатевшей на услугах "магов и целителей".

По данным регионального УМВД, будущих "клиентов" злоумышленники находили через СМИ и Интернет, размещая объявления о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами.

- Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их. Однако проблема требует незамедлительного вмешательства. Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем запросы псевдомага возрастали, - рассказали в полиции.

За "помощь" магов и экстрасенсов с жертв брали от 50 до 850 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денег превысила два миллиона рублей.

Когда преступная схема стала известна полиции, оперативники при участии Росгвардии задержали десять человек. Среди них оказалась сама псевдоцелительница и девять ее помощников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении злоумышленников возбуждены семь уголовных дел по статье 159 УК РФ (Мошенничество), подозреваемым грозит до десяти лет заключения.

Фото: iStock
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Когда силовики нагрянули с обыском в офис псевдо-магов, они обнаружили там пособия по экстрасенсорике, подробные инструкции по "обработке" клиентов, данные потерпевших с персональной информацией и сведениями о доходах людей. В некоторых карточках операторы указывали ставшую им известной информацию о том, когда "разрабатываемым" ими старикам принесут пенсию. У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, а также "гросс-бухи" с указанием полученных от "клиентов" сумм за сеансы "магии" и "снятия порчи".

В полиции полагают, что злоумышленники могут быть причастны к совершению подобных преступлений в отношении жителей других регионов России.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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