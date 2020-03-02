В Москве высадят 1,5 тысячи именных деревьев

В прошлом году в столице открылся проект Наше дерево, позволяющее высадить дерево в честь новорожденного ребенка. В этом году уже зарезервированы места для посадки 1,5 тысячи деревьев. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что акция позволяет молодым родителям посадить дерево в честь своего новорожденного ребенка.

- Всего в столице подобраны участки для высадки 25 тысяч деревьев, из них в этом году 1,5 тысячи уже зарезервированы, - сказал Кульбачевский. Он отметил, что всего в городе произрастает около 8,5 млн. деревьев, не считая растений на особо-охраняемых природных территориях. За 10 лет высажено в рамках городских программ по озеленению более 5 млн деревьев и кустарников. И в этом году программы будут продолжены. Более того, в этом году начнется эксперимент по дистанционному диагностированию зеленых насаждений.