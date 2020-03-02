Видео: В Тверской области взорвалось чучело Масленицы

В Сети появилось видео необычного празднования Масленицы в тверском городе Редкино: у городского дворца культуры "Химик" взорвалось чучело. К счастью, никто не пострадал.

После дружного призыва: "Масленица, гори!" работник ДК поджег чучело и тут же раздался взрыв. Горящие листы бумаги, которыми была набита фигура в синем платье, разлетелись вокруг. Впрочем, площадка с чучелом была огорожена.

Тем не менее ЧП напугало зрителей, большинство из них были дети, и вызвало недоумение у взрослых.

- Хлопок произошел из-за того, что в фигуре собрались пары жидкости для розжига. Это не был ни бензин, ни растворитель, - рассказал "РГ" и.о. главы города Сергей Протасов.