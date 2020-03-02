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02.03.2020 14:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Знаменитые скалолазы выступят на отборочном ЧЕ в Москве

Текст: Екатерина Бодякина

До 5 марта включительно продолжается прием заявок на чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, который пройдет с 20 по 27 марта и станет последним отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио для спортсменов из Старого Света. По результатам соревнований будет разыграно по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин в многоборье. Напомним, что в 2020 году скалолазание впервые войдет в олимпийскую программу.

Коронавирус не помешает проведению ЧЕ по скалолазанию в Москве

Несмотря на отборочный статус европейского первенства, регламент соревнований допускает участие атлетов, ранее получивших путевку на Олимпийские игры. На данный момент известно, что в столицу приедут четыре спортсмена: испанец Альберто Гинес Лопез, серебряный призер ЧЕ-2019 в дисциплине трудность, действующая чемпионка мира и Европы в скорости Александра Мирослав из Польши, а также представители сборной Германии - двукратный медалист чемпионатов мира в трудности и серебряный призер ЧЕ-2017 в боулдеринге Александр Мегос и бронзовый призер ЧМ-2018 в многоборье и двукратный чемпион Европы в боулдеринге Ян Хойер. Среди членов сборной России олимпийскую лицензию ранее завоевала Юлия Каплина из Тюменской области.

14 стран уже направили предварительные составы национальных сборных. Кто из российских скалолазов представит страну на чемпионате Европы, пока не разглашается.

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