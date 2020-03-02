Грузовой поезд "Китай – Европа" возобновил работу

Со станции Волитун города Дацин по железнодорожному маршруту "Китай - Европа" отправлено 126 коммерческих автомобилей, изготовленных в рамках стратегии "Сделано в Китае".

Экспортный товар перевозится поездом № X8031, который должен прибыть в Бельгию через 18 дней.

Это уже третий грузовой состав, отправленный по данному маршруту после китайского Нового года. Следовательно, движение по китайско-европейскому железнодорожному маршруту Дацин - Зебрюгге полностью возобновлено в нормальном режиме.