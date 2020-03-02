Китайские медики получили подарок от детей из России

Врачам больницы при Харбинском медицинском университете, где проходят лечение тяжелые пациенты с коронавирусной пневмонией, вручили специальные подарки - около ста рисунков, созданных детьми из Владивостока. Так маленькие россияне выразили свою поддержку соседнему Китаю в его борьбе с эпидемией.

От имении сотрудников лечебного учреждения рисунки получили глава отделения интенсивной терапии Чжао Минъянь и руководитель отделения медицинского обслуживания в кампусе Цюньли больницы № 1 при Харбинском медуниверситете Пань Юй.

- Мы получили любовь из другой страны! - отметили они. - Выражаем благодарность детям из России и заверяем, что будем еще усерднее работать, чтобы восстановить здоровье наших пациентов.

Акция детского рисунка под названием "Рука об руку, сердце к сердцу" прошла в Приморском крае в феврале по инициативе медицинского центра ДВФУ, туристического интернет-портала о Китае и сайта "Дунбэйван". Ее подхватили и в других российских регионах. В частности, рисунки в поддержку борющегося с коронавирусом Китая подготовили в некоторых начальных и средних школах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

Работы российских детей также отправлены медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусной пневмонией в Ухане.