Китайские медики получили подарок от детей из России

От имении сотрудников лечебного учреждения рисунки получили глава отделения интенсивной терапии Чжао Минъянь и руководитель отделения медицинского обслуживания в кампусе Цюньли больницы № 1 при Харбинском медуниверситете Пань Юй.
- Мы получили любовь из другой страны! - отметили они. - Выражаем благодарность детям из России и заверяем, что будем еще усерднее работать, чтобы восстановить здоровье наших пациентов.
Акция детского рисунка под названием "Рука об руку, сердце к сердцу" прошла в Приморском крае в феврале по инициативе медицинского центра ДВФУ, туристического интернет-портала о Китае и сайта "Дунбэйван". Ее подхватили и в других российских регионах. В частности, рисунки в поддержку борющегося с коронавирусом Китая подготовили в некоторых начальных и средних школах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.
Работы российских детей также отправлены медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусной пневмонией в Ухане.