Мэр Якутска предложила ввести налог на собак

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила проработать вопрос о введении налога на владельцев собак.

С этим предложением она выступила в понедельник на еженедельной планерке, видеозапись которой размещена на сайте городской администрации. В ходе обсуждения проблем, связанных с регулированием численности безнадзорных животных, было отмечено, что в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей. Причем все затраты ложатся на бюджет.

- Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей, - заявила Сардана Авксентьева.

Она сообщила, что в федеральном законодательстве все финансовые обязательства в этом вопросе возложены на государство и муниципалитеты. А вот ответственность владельцев собак за их содержание и так называемый самовыгул, когда животных выпускают погулять без надзора, не прописана.

- Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение, - отметила глава Якутска.

В этой связи она предложила депутатам Городской думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак.

По подсчетам муниципальных властей, в Якутске на регулирование численности безнадзорных животных в соответствии с новым законодательством потребуется 190 миллионов рублей в год. В наличии - 7,4 миллиона, предусмотренные в городском и республиканском бюджетах.