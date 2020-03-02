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02.03.2020 08:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мэр Якутска предложила ввести налог на собак

Текст: Владимир Таюрский

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила проработать вопрос о введении налога на владельцев собак.

С этим предложением она выступила в понедельник на еженедельной планерке, видеозапись которой размещена на сайте городской администрации. В ходе обсуждения проблем, связанных с регулированием численности безнадзорных животных, было отмечено, что в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей. Причем все затраты ложатся на бюджет.

- Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей, - заявила Сардана Авксентьева.

Фото: iStock
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Она сообщила, что в федеральном законодательстве все финансовые обязательства в этом вопросе возложены на государство и муниципалитеты. А вот ответственность владельцев собак за их содержание и так называемый самовыгул, когда животных выпускают погулять без надзора, не прописана.

- Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение, - отметила глава Якутска.

В этой связи она предложила депутатам Городской думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак.

По подсчетам муниципальных властей, в Якутске на регулирование численности безнадзорных животных в соответствии с новым законодательством потребуется 190 миллионов рублей в год. В наличии - 7,4 миллиона, предусмотренные в городском и республиканском бюджетах.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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