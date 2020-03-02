Международные учения "Селенга" и "Ларос" пройдут на полигонах ВВО

Международные российско-монгольские и российского-лаосские учения "Селенга" и "Ларос" в 2020 году пройдут в России на полигонах Восточного военного округа в Бурятии и Приморье, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ВВО.

Оба учения намечены на вторую половину 2020 года. "Селенга-2020", которое состоится в 13 раз, пройдет в республике Бурятия. По традиции оно будет иметь антитеррористическую направленность. "Ларос-2020" примет один из полигонов ВВО в Приморском крае.

В прошлом году "Селенга" прошла на полигоне Мунх Хэт в Монголии. На нем военнослужащие двух стран провели операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований и защитили населенный пункт в приграничном районе. Особенностью учения стало участие российских военнослужащих в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол. Учения "Ларос" в 2019-м впервые прошли на территории Лаоса на полигоне Бан Пэн. Танковые подразделения двух стран отработали совместные действия по поиску бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами.