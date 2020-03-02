На Камчатке истребитель ТОФ перехватил "нарушителя" границы

На Камчатке во время летно-тактического учения отдельного смешанного авиационного полка летчики-истребители отработали перехват и принуждение к посадке "чужого" самолета.

Роль нарушителя выполнял противолодочный самолет Ил-38. По легенде учения, он отклонился от установленного маршрута и приблизился к кромке государственной границы страны. На перехват с аэродрома Елизово по тревоге подняли высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО.

Морские летчики обнаружили самолет, установили контакт с пилотами и подали сигнал выйти из воздушного пространства РФ.

- После невыполнения этого законного требования МиГ-31 сблизился с "самолетом-нарушителем", принудил его изменить маршрут полета и сопроводил "нарушителя" до ближайшего военного аэродрома, где условный нарушитель совершил посадку, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.