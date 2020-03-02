На Камчатке мальчик упал с лошади во время празднования Масленицы

В городе Вилючинске Камчатского края во время празднования Масленицы на центральной площади четырехлетний мальчик упал с лошади. Ребенка отправили в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.

Ребенок катался на лошади конного клуба, развлекавшего малышей на празднике, когда неподалеку лопнул воздушный шар. Животное испугалось громкого звука, побежало рысцой и мальчик, не удержавшись, упал.

Следователи городского следственного управления СК России по Камчатскому краю начали проверку.

"По ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что договор между организацией, оказывавшей услуги по катанию на лошадях, и администрацией Вилючинска был заключен еще 24 декабря прошлого года.