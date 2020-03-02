На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

На камчатском вулкане Ключевском произошел пепловый выброс высотой шесть километров.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на которую ссылается региональное ГУ МЧС, шлейф пепла распространился к западу от исполина.

"На его пути находится поселок Козыревск, поэтому не исключается возможность выпадения там незначительного количества пепла", - говорится на сайте ведомства.

Вулкану присвоен один из самых высоких - "оранжевый" - код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.