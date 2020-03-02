Новости

Международные учения "Селенга" и "Ларос" пройдут на полигонах ВВО 06:28
В Бразилии выявлен второй случай заболевания коронавирусом 06:20
На Сахалине с 5 марта временно прекратят авиасообщение с Хоккайдо 06:19
На Камчатке аферисты попросили купить цветы для прокуроров 06:17
Во Владивостоке признали невменяемой мать, выкинувшую ребенка из окна 05:54
В Южной Корее зафиксированы 476 новых случаев заражения коронавирусом 05:52
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром 05:14
Трамп: Сошедший с дистанции Буттиджич подарил свои голоса Байдену 04:21
На Камчатке истребитель ТОФ перехватил "нарушителя" границы 03:59
В Забайкальском крае 12 вагонов сошли с рельсов 03:57
Банки резко ограничили выдачу кредиток россиянам 03:40
Освещавших ситуацию с мигрантами журналистов избили в Греции 02:46
За пределами Китая число заразившихся COVID-19 превысило семь тысяч 02:03
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу 01:25
"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в лидеры чемпионата Испании 01:00
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии 00:40
Из-за коронавируса в центре Рима закрыли церковь 00:05
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс 00:01
Эксперт объяснил гибель людей от использования сухого льда 01.03.2020
Кокорина в ФК "Сочи" назвали игроком, который "еще попортит нервы" 01.03.2020
Уточнены вопросы использования судов под флагами иностранных государств 01.03.2020
В Казани женщина с ножом напала на своих детей 01.03.2020
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы 01.03.2020
Мадонна упала во время концерта и расплакалась 01.03.2020
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус 01.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 06:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине с 5 марта временно прекратят авиасообщение с Хоккайдо

Текст: Артем Красиков

Сахалинская область с 5 марта временно приостанавливает авиасообщение между регионом и японским островом Хоккайдо из-за угрозы распространения коронавируса.

В Южной Корее зафиксированы 476 новых случаев заражения коронавирусом

"Мы - ближайший сосед Хоккайдо, у нас налажены плотные туристические и культурные связи. Но в данной ситуации наша задача - максимально позаботиться о здоровье своих граждан, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Сейчас в префектуре находятся 66 заболевших, введен режим ЧС.

Для всех прибывающих из Японии на Сахалин организуют карантинные мероприятия. Местные жители без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. За их здоровьем проследят сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.

Иностранцев разместят на две недели в стационарных пунктах. Для этого организовано медицинское наблюдение и налажено взаимодействие с новосибирской лабораторией, которая проверяет анализы на предмет заражения короновирусной инфекцией.

Общество Здоровье Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Банки резко ограничили выдачу кредиток россиянам
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа