На Сахалине с 5 марта временно прекратят авиасообщение с Хоккайдо

Сахалинская область с 5 марта временно приостанавливает авиасообщение между регионом и японским островом Хоккайдо из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы - ближайший сосед Хоккайдо, у нас налажены плотные туристические и культурные связи. Но в данной ситуации наша задача - максимально позаботиться о здоровье своих граждан, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Сейчас в префектуре находятся 66 заболевших, введен режим ЧС.

Для всех прибывающих из Японии на Сахалин организуют карантинные мероприятия. Местные жители без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. За их здоровьем проследят сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.

Иностранцев разместят на две недели в стационарных пунктах. Для этого организовано медицинское наблюдение и налажено взаимодействие с новосибирской лабораторией, которая проверяет анализы на предмет заражения короновирусной инфекцией.