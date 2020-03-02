Первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный запланирован на апрель

"Роскосмос" запланировал первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный на конец апреля. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

А для наглядности он показал ракеты и разгонные блоки, которые находятся в монтажно-испытательном корпусе космодрома.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о доставке туда четырех разгонных блоков "Фрегат", запуски которых запланированы в рамках пусковых кампаний OneWeb в 2020 году. Сейчас в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе находятся пять ракет "Союз-2.1б".

В 2020 году с российского космодрома Восточный планируется произвести пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". Правда, в феврале появилась информация о переносе запуска спутника "Метеор-М" номер 2-3 на 2021 год из-за дополнительных испытаний. А в 2023 году с Восточного должна полететь тяжелая "Ангара".