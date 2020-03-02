Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести региональный налог в отношении владельцев собак. По ее мнению, собранные деньги можно было бы направить на содержание животных, оставшихся без хозяев.

С этим предложением градоначальница выступила на еженедельной планерке. Когда разговор зашел о безнадзорных животных, она отметила, что в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей. Причем все расходы ложатся на бюджет. Ежедневно только на кормление в приюте каждого отловленного животного положено выкладывать из городской казны 450 рублей. И в то же время на питание детей в школах выделяется по 75 рублей.

- Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей, - заявила Сардана Авксентьева.

Она посетовала, что в федеральном законодательстве финансовые обязательства возложены на государство и муниципалитеты. А вот ответственность владельцев собак за их содержание не прописана. Между тем многие жители Якутска (да, собственно, и любого другого населенного пункта республики) позволяют своим питомцам без присмотра гулять по улицам. В любой бродячей стае более половины собак обычно с ошейниками. И они наиболее агрессивны. А каждую осень число безнадзорных псов резко увеличивается за счет того, что люди съезжают с дач и отпускают на волю прикормленных летом охранников-дворняг. И никто ни за что не платит, хотя стаи пополняются стараниями самих горожан, имеющих слабое представление о культуре обращения с питомцами.

Сардана Авксентьева предложила депутатам Гордумы проработать с парламентом республики инициативу о введении регионального налога на владельцев собак. Эти деньги лишними не будут. По подсчетам муниципальных властей, в Якутске на регулирование численности безнадзорных животных в соответствии с новым законодательством потребуется минимум 140 миллионов рублей в год. Кроме того, на что-то нужно строить приют - пока есть лишь пункт передержки. А в наличии только 7,4 миллиона, предусмотренные в городском и региональном бюджетах. Правительство республики обещает добавить средств, а пока выручают предприятия и общественники, помогающие пункту передержки деньгами, кормами, стройматериалами и даже готовыми будками.

Как вам это?

Татьяна Дугина, руководитель приюта для бездомных собак "Друг", Омск:

- Платить налог должны владельцы нестерилизованных животных. Это будет справедливо. Основные поставщики безнадзорных животных в Омске - это жители частного сектора. А введение налога будет мотивировать таких хозяев стерилизовать своих питомцев. Бродячих стай станет меньше. Хорошо бы, если бы какой-то процент от данного налога перечисляли в приюты для животных, которые находятся в печальном состоянии.

Надежда Павлинова, руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Тольятти:

- Такой региональный налог может выполнять только одну функцию - наполнение бюджета. Вряд ли это поднимет уровень ответственности владельцев животных. Сегодня нужно лучше подумать о безопасности, причем как людей, так и животных.

Елизавета Аношина, собаковод, Астрахань:

- Мне, как собаководу, кажется несправедливым платить за всех животных, которые бродят на улице не по моей вине. Да, есть случаи, когда бросают домашних собак и кошек. Но мне кажется, нужно устанавливать реальных владельцев и наказывать их. Я так не сделаю никогда. У меня дома живут две кошки и спаниель, на работе - шесть собак, которых кто-то бросил на улице. Я их сама стерилизовала.

Подготовили: Наталья Граф, Анна Шепелева, Наталья Коротченко