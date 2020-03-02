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02.03.2020 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии неизвестный передал крупную сумму благотворительному фонду

Текст: Дина Непомнящая

Довольно крупное пожертвование в 50 тысяч рублей решил сделать в один из благотворительных фондов Бурятии молодой человек, пожелавший, чтобы его имя осталось неизвестным. Так местный житель решил поздравить организацию и своих земляков с буддистским Новым годом Сагаалганом или праздником Белого месяца.

Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия
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"Новый цикл Восточный начался с хороших дел", - написала на своей странице в Facebook председатель правления фонда Светлана Будашкаева.

Она отметила, что парень, прежде чем передать деньги, узнавал о деятельности организации, выяснял куда могут быть направлены средства и в итоге решил помочь оборудованию столярной мастерской в первом детском коворкинг-центре для профессиональной ориентации особых детей. Светлана Будашкаева также пообещала, что позже расскажет, как фонд распорядился деньгами.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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