В Бурятии неизвестный передал крупную сумму благотворительному фонду

Довольно крупное пожертвование в 50 тысяч рублей решил сделать в один из благотворительных фондов Бурятии молодой человек, пожелавший, чтобы его имя осталось неизвестным. Так местный житель решил поздравить организацию и своих земляков с буддистским Новым годом Сагаалганом или праздником Белого месяца.

"Новый цикл Восточный начался с хороших дел", - написала на своей странице в Facebook председатель правления фонда Светлана Будашкаева.

Она отметила, что парень, прежде чем передать деньги, узнавал о деятельности организации, выяснял куда могут быть направлены средства и в итоге решил помочь оборудованию столярной мастерской в первом детском коворкинг-центре для профессиональной ориентации особых детей. Светлана Будашкаева также пообещала, что позже расскажет, как фонд распорядился деньгами.