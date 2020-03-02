В Хэйлунцзяне для возвращающихся на работу запущены спецпоезда

28 февраля с вокзала Нэхэ в провинции Хэйлунцзян отправился первый специальный поезд для лиц, возвращающихся на свой рабочий пост.

Спецпоезд K4082 проследовал до города Чжуанхэ провинции Ляонин.

На нем более 600 рабочих из семи городов и уездов, таких как Нэхэ, Фуюй, Цицикар, Чанчунь, Сыпин и других, прибыли в Чжуанхэ, где возобновляется деятельность предприятий, временно приостановленных из-за угрозы распространения эпидемии коронавирусной инфекции.

Специальный рейс "от точки к точке" поезда K4082 организован для рабочих-мигрантов и охватывает территории трех провинций - Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Днем ранее в городе Муданьцзян было официально открыто движение чартерных автотранспортных средств для перевозки работников в другие провинции. 47 человек вернулись на работу на четыре предприятия в городах Чанша и Чжанцзяган провинции Цзянсу.