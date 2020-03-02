В Хэйлунцзяне не выявлено новых больных с коронавирусной инфекцией

В течение пяти дней подряд в провинции Хэйлунцзян не было зарегистрировано новых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Нет и обращений с подозрением на заболевание.

Между тем из медицинских учреждений провинции Хэйлунцзян уже выписано 280 человек, успешно прошедших лечение от коронавирусной инфекции.

Тем временем резко возросло количество пациентов, вылеченных хэйлунцзянскими медицинскими бригадами, оказывающими помощь в городе Сяогань провинции Хубэй. Так, только за один день 24 февраля были выписаны сразу 72 человека, выздоровевших после заражения коронавирусом.