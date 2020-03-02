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02.03.2020 09:15
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне не выявлено новых больных с коронавирусной инфекцией

В течение пяти дней подряд в провинции Хэйлунцзян не было зарегистрировано новых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Нет и обращений с подозрением на заболевание.

Из провинции Хэйлунцзян отправили медбригаду в город Сяогань

Между тем из медицинских учреждений провинции Хэйлунцзян уже выписано 280 человек, успешно прошедших лечение от коронавирусной инфекции.

Тем временем резко возросло количество пациентов, вылеченных хэйлунцзянскими медицинскими бригадами, оказывающими помощь в городе Сяогань провинции Хубэй. Так, только за один день 24 февраля были выписаны сразу 72 человека, выздоровевших после заражения коронавирусом.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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