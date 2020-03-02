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02.03.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье водителя автобуса оштрафовали за отказ вести ветерана

Текст: Анна Бондаренко

В городе Уссурийске Приморского края мировой судья оштрафовал на 100 тысяч рублей водителя автобуса, который отказался везти ветерана и порвал его удостоверение, сообщает прокуратура Приморского края.

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В суде было установлено, что в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны в бесплатном проезде. После того, как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул пожилого человека из автобуса.

Водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ "Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности". Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил водителю штраф 100 тысяч рублей.

Как отмечают в прокуратуре, пока приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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