В Забайкальском крае 12 вагонов сошли с рельсов

В Забайкальском крае 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген - Хилок, сообщается на сайте железной дороги региона.

"Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены два восстановительных состава", - говорится в сообщении.

Из-за аварии задержаны пассажирские поезда дальнего следования следующих из Москвы в Читу и в обратном направлении, а также №321 "Иркутск - Забайкальск". Для людей организовано дополнительное питание.