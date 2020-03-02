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02.03.2020 05:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке признали невменяемой мать, выкинувшую ребенка из окна

Текст: Анна Бондаренко

СК РФ по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года по факту смерти четырехмесячного ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, младенца выкинула из окна восьмого этажа его 38-летняя мать на фоне приступа внезапно возникшей агрессии к младенцу.

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Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством, не может давать отчет своим действиям и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Напомним, что тело ребенка нашли возле дома на улице Часовитина. Травмы были характерны для падения с высоты. По подозрению в совершении преступления задержали мать младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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