Мальчик, выживший после нападения мамы в Казани, в стабильном состоянии

Семилетний мальчик, которого накануне в Казани пыталась убить мать, находится в стабильном состоянии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

Там уточнили, что ребенка перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Как сообщают в СК РФ по Татарстану, 33-летняя женщина в квартире нанесла двум сыновьям 2012 года рождения ножевые ранения. После этого она попыталась покончить с собой.

Один ребенок скончался на месте, второй выжил, его отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ).