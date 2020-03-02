Нижегородский глава отдела полиции арестован за попытку инсценировать ДТП

Начальник дивеевского межмуниципального отдела МВД России помещен под домашний арест до 26 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подполковник полиции подозревается в превышении должностных полномочий: дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, 28 ноября прошлого года начальник отдела получил информацию о том, что глава администрации Дивеевского района, возможно, водит автомобиль, будучи в нетрезвом виде. Собеседник подполковника также предложил организовать ДТП с участием чиновника и зафиксировать это.

Начальник отдела полиции, как пояснили в пресс-службе, не только согласился не пресекать планируемое правонарушение, но и высказал готовность принять участие в инсценировке. Московский районный суд избрал ему меру пресечения на время расследования уголовного дела практически на два месяца - по 26 апреля включительно.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что начальник отдела отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за уголовного дела.

"Назначена и проводится проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточнили в ведомстве.