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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Носители каких языков чаще всего ищут работу в России

Текст: Марина Гусенко
Россияне, которые ищут работу, чаще всего, помимо русского, владеют татарским, башкирским или чувашским языком. Это выяснили специалисты портала ‪hh.ru. ‬
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

‪В то же время ‬работодатели крайне редко прописывают в вакансиях требование к знанию языков народов России.

Знание тех или иных языков народов России (помимо русского) указано примерно в 1,5% резюме жителей страны. Наиболее распространенным стал татарский язык - 1,05%. Большинство соискателей, которые говорят по-татарски, проживают в Татарстане (62% от всех, кто указал данный язык в резюме), Башкортостане (15,4%) и в Москве (8,2%).

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На втором месте оказался башкирский язык, его знают 0,16% соискателей. Больше двух третей из них (71%) проживают в Башкирии, еще 6,4% - в Москве, 4,8% - в Татарстане.

Третье место по распространенности в резюме занял чувашский язык, однако на него пришлась совсем скромная доля - 0,05%. Больше половины таких соискателей (56,5%) проживают в Чувашской Республике, 20,4% - в Москве, 7,3% - в Татарстане.

Реже всего среди навыков соискателей встречаются мансийский, карельский, лакский, ногайский языки - на каждый из них приходится меньше 0,01% резюме. Так, например, о владении мансийским языком в резюме за последние три месяца написали всего 18 человек из разных регионов России.

В Свердловской области, помимо русского языка, соискатели чаще всего указывают в резюме знание татарского (более 400 резюме за последние три месяца), башкирского (более 100 резюме) и марийского (около 30 резюме).

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Довольно часто соискатели указывают в резюме и знание языков других народов, не коренных для нашей страны. Речь не об английском, немецком или французском языках, которые многие учат в школе, а, например, об украинском, армянском, узбекском, таджикском, белорусском, иврите. Интересно, что обычно большинство соискателей, указавших в резюме эти языки, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Работодатели очень редко требуют от соискателей знания каких-либо языков народов России кроме русского - за последние 12 месяцев на ‪hh.ru‬ было опубликовано всего около 500 таких вакансий. Причем чаще всего владение тем или иным языком указывается как желательный, но не обязательный для трудоустройства навык.

Стоит отметить, что даже если работодатель указывает в вакансии, что нужен человек со знанием национального языка, зарплата по ней предлагается на уровне рынка - такая же, как и для соискателей, говорящих только по-русски.

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