Пермяки заглянули в будущее с помощью кино

Пермяки первыми в стране смогли посмотреть фильм "Байкал. Магия воды", показанный в рамках фестиваля научно-популярного кино Future.doc. Его официальная федеральная премьера должна состояться в ближайшее время.

Этот зрелищный и дорогостоящий фильм о самом глубоководном озере земли, о его водных и прибрежных обитателях был снят в содружестве представителей России, США, Германии и Франции.

Главным героем картины стал детеныш нерпы, которого съемочная группа называла Флаппи. Многие месяцы его жизни попали на камеру, и теперь зрители могут наблюдать его взросление и обучение взрослой жизни.

Как сказал продюсер фильма Игорь Добровольский, основная аудитория фильма - дети. И создатели картины очень старались донести до них понимание, какую ценность для России и всего мира составляет Байкал. Фильм завершил Международный фестиваль научно-популярного кино, который прошел в Перми уже во второй раз и собрал около двух тысяч участников.

Кроме него в кинопрограмме были представлены фильмы не только о путешествиях по планете, как, к примеру, в фильме "В арктических льдах" - о работе ученых в экстремальных условиях на краю Земли, но и об экспедициях внутрь самого человека - картина о новых нейроисследованиях "Мозг. Эволюция". Или фильм "Чистильщики" о том, где должны проходить границы между реальной и виртуальной жизнью, которые размываются все сильнее. И даже о путешествии в мозг не человека, а робота. Они заменяют человека уже в очень многих сферах. А что, если искусственный интеллект уже начал свою деятельность против людей? Об этом - фильм "Пропасть, или робот-коллектор".

Кроме того на фестивале пермяки смогли поучаствовать в эксперименте по сканированию мозговой активности, послушать лекции научно-популярных блогеров и ученых, посетить круглый стол с художниками о взаимном влиянии науки и искусства. Желающие посетили бои роботов.