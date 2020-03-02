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02.03.2020 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ульяновску могут присвоить статус "Город трудовой доблести"

Текст: Никита Гуляев (Ульяновск)
27-28 февраля в Ульяновске состоялось заседание Ассоциации городов Поволжья. Лучшие практики по патриотическому воспитанию детей и молодежи презентовали представители Кирова, Новокуйбышевска, Самары, Нижнего Новгорода, Ижевска, Чебоксар, Ульяновска и Димитровграда.
Фото: Пресс-служба администрации города Ульяновска Фото: Пресс-служба администрации города Ульяновска
Фото: Пресс-служба администрации города Ульяновска

Все меньше очевидцев войны. Уходят уже и те, кто слышал о ней из первых уст. Кто-то решил, что самое время переписать историю, сместить акценты, поменять плюс на минус. Опровергать фальшь все сложнее, она с шулерским мастерством преподносится как всем известная истина. И сносят памятники, переименовывают улицы, пытаются равнять агрессора с его жертвой. Вступает во взрослую жизнь поколение, для которого Великая Отечественная в известной мере - понятие отвлеченное, книжное. А ведь им хранить нашу дальнейшую память и отстаивать правду. Как передать юным то, что знаем и чувствуем мы, старшие?

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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Обсудить опыт патриотического воспитания в Ульяновск приехали представители местного самоуправления из регионов Приволжского федерального округа, руководители городских общественных ветеранских организаций, патриотических движений городов - членов Ассоциации.

- Ульяновск - очень активный участник Ассоциации городов Поволжья, и то, что мы удостоены чести стать площадкой для проведения заседания, свидетельствует о качестве реализуемых проектов при участии жителей города, - сказал глава областного центра Сергей Панчин.

Глава Ульяновска также выразил готовность изучить весь представленный гостями города опыт и применить его на практике, а также провести все торжества, посвященные 75-ой годовщине Победы, на высшем уровне, сделав их "поистине всенародными".

О ценности ульяновского опыта говорили не только хозяева площадки, но и ее гости.

- В Ульяновске, действительно, есть, чему поучиться. За несколько дней нам удалось обсудить вопросы проведения Года памяти и славы. Наша работа должна быть консолидирована и систематизирована, это важно, - отметил исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Для гостей оказался ценен опыт совместной работы городских общественных организаций ветеранов с городскими властями. Изюминкой местного опыта можно назвать работу с дошкольниками в детском саду № 242 "Садко". Старшая группа детсада стала кадетской. Ее выпускники, как правило, вливаются затем в кадетские школьные классы. Эта система патриотической работы с детьми младшего возраста была официально рекомендована для распространения всем членам Ассоциации.

Конечно, важна историческая память о тыловом Ульяновске. В настоящее время город претендует на звание "Города трудовой доблести", соответствующая заявка для рассмотрения будет направлена в федеральный центр. Все представленные материалы пройдут серьёзную экспертизу в Российской Академии наук.

- Ульяновск - город уникальный. Абсолютно согласен с тем, что он достоин присвоения статуса "Город трудовой доблести". И участники нашей молодёжной патриотической организации, действующей в вашем городе, также отдадут свои голоса в поддержку инициативы, - отметил председатель общероссийской общественной молодёжной патриотической организации Российский Союз ветеранов Афганистана "Наследие" Виталий  Шереметьев.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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В поддержку инициативы по присвоению Ульяновску звания "Город трудовой доблести" выступил заместитель председателя Совета по вопросам соблюдения законодательства и парламентскому контролю в Государственной Думе Дмитрий Гапонов.

- Ульяновск - один из городов, жители которого внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Мне бы хотелось своим выступлением привлечь внимание руководителей городов к развитию поискового движения. Деятельность поисковиков имеет большой нравственный и духовный смысл, - сказал он.

- От того, как пройдет этот юбилейный год, зависит будущее наших детей. Это очень важно, что так много патриотических проектов реализуется именно в нашем городе, - отметила директор АНО "Агентство социальных технологий и коммуникаций" Елена Родионова.

В город на Волге съехались единомышленники, слушать которых было чрезвычайно интересно. Появилась уверенность: новое поколение сохранит историческую память народа.

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