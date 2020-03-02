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02.03.2020 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину. В УМВД сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Фото: iStock
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Ролик, запечатлевший, как две девушки, оказавшись в кабине лифта, решили "украсить" ее изображением сердечка и надписями,появился на днях в соцсетях. В кадре одна из подруг заливает краской не только двери и стены, но и установленную в лифте видеокамеру. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Фронтовиков областного центра.

После публикации записи жильцы заставили виновниц отмывать за собой кабину. Произошедшее также было зафиксировано на видеокамеру. В комментариях пользователи Сети писали, что справедливость восторжествовала. Однако история получила неожиданное продолжение: одна из "художниц" оказалась сотрудницей городского управления полиции.

Эту информацию подтвердили в УМВД по Оренбургской области.

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. - По результатам будет принято решение в соответствии с законом, а непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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