В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину. В УМВД сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Ролик, запечатлевший, как две девушки, оказавшись в кабине лифта, решили "украсить" ее изображением сердечка и надписями,появился на днях в соцсетях. В кадре одна из подруг заливает краской не только двери и стены, но и установленную в лифте видеокамеру. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Фронтовиков областного центра.

После публикации записи жильцы заставили виновниц отмывать за собой кабину. Произошедшее также было зафиксировано на видеокамеру. В комментариях пользователи Сети писали, что справедливость восторжествовала. Однако история получила неожиданное продолжение: одна из "художниц" оказалась сотрудницей городского управления полиции.

Эту информацию подтвердили в УМВД по Оренбургской области.

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. - По результатам будет принято решение в соответствии с законом, а непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.