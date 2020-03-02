В Ульяновске обсудили воспитание патриотизма

Лучшие проекты в деле патриотического воспитания молодежи были представлены 27 февраля в Ульяновске на заседании Ассоциации городов Поволжья. В рамках семинара-совещания представители различных городов Приволжского федерального округа рассказали о своем опыте в данном вопросе.

Гости побывали в школе № 31 имени героев Свири, где обсудили лучшие практические примеры и предложения по совершенствованию патриотического воспитания молодежи.

- Хочу сказать, что мы с большим удовольствием посмотрели в Ульяновске музей 31-ой школы имени Героев Свири. Произвел впечатление как сам музей, так и то, насколько ответственно относятся ребята к истории своих предков - изучают эти вопросы и доносят информацию до своих сверстников, - поделился своими впечатлениями исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Затем в областном дворце творчества учащихся и молодежи прошло совместное пленарное заседание Ассоциации городов Поволжья и представителей ветеранских организаций городов - членов Ассоциации. Ульяновск недаром стал площадкой для работы Ассоциации. Во-первых, здесь есть немало хороших примеров патриотического воспитания. Во-вторых, город имеет славное тыловое прошлое.

- Хочу отметить, что сейчас проводится серьезная работа по присвоению Ульяновску звания "Город трудовой доблести". Мы обратились к жителям, чтобы они выразили своё мнение по данному вопросу. Мы должны донести до наших земляков информацию о вкладе, который наш город внес в Победу в Великой Отечественной войне. Очень важно, чтобы молодое поколение знало о тех страшных днях, о подвигах и героизме предков. Особые слова благодарности за мирное небо над головой мы сегодня говорим нашим ветеранам, - сказал глава города Ульяновска Сергей Панчин.

О проекте-мотивации "Страна Героев" рассказала директор Государственного музея спорта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. Проект посвящен историям героев - отечественных спортсменов и физкультурников. Фишкой проекта стали рассказы о героях, выполненные в виде комиксов. При этом плакаты не выглядели легковесно. Участники единодушно признали, что эту форму работы хорошо бы освоить всем.

Уникальный проект по воспитанию совсем уже юных патриотов представила заведующий ульяновским детским садом №242 "Садко" (ул. Корунковой,5) Светлана Новикова. Творческой группой педагогов разработан и реализуется на протяжении двух лет проект под названием "Патриотическое воспитание дошкольников посредством организации кадетской группы детей старшего дошкольного возраста". На Всероссийском педагогическом конкурсе "Мои инновации в образовании-2018" он получил высокую оценку и по результатам федерального этапа конкурса занял призовое место в номинации "Инновации в дошкольном образовании".

- Мы обратились к истории, ведь у нас существовал симбирский кадетский корпус. Вторая причина - это образ, для ребенка очень важен яркий пример. Ещё одна задача - преемственность, наши выпускники поступают в кадетские классы школ города, - сообщила Светлана Новикова.

О деятельности выставочного центра "Оружие Победы" рассказал ветеран МВД из Димитровграда, атаман городского казачьего общества, войсковой старшина Валерий Агафонов.

Директор ижевского военно-патриотического центра "Школа юных лётчиков" Ольга Шахова рассказала, что основанное в 1965 году учреждение дополнительного образования является единственным в своем роде в Российской Федерации. Здесь обучается более тысячи курсантов. Ребят обучают 26 педагогов, среди которых ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. На территории центра находится единственная в России 25-метровая парашютная вышка. В настоящее время здание основательно ремонтируется и оснащается новой техникой.

В Ульяновск приехали люди неравнодушные и способные научить молодое поколение любить Родину.