Восемь детей спасли с тонкого льда Камы в Удмуртии

Восемь детей спасли с тонкого льда Камы в удмуртском Сарапуле в минувшее воскресенье. Всем им было по 12-13 лет, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы республики.

Подростки были на левом берегу Камы в районе пляжа.

- Принято решение при помощи средств спасения на тонком льду двигаться в сторону левого берега, через многочисленные полыньи. Спасатели сопроводили детей на правый берег. Дети переданы сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии уточнили, что лед на водоемах республики еще стоит, но его консистенция неоднородна, он рыхлый и есть промоины, а намокший снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда.

- На реке Кама, от Воткинской ГЭС до города Сарапула, уже имеются открытые участки воды с сильным течением, от села Каракулино до деревни Усть-Бельск сохраняется наледь, которая, нагреваясь под весенним солнцем, резко снижает прочность льда, - предупредили в ведомстве.

В свою очередь, родителям посоветовали следить за тем, где проводят свободное время их дети.