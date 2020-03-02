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Рубрика: Общество
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Ловить еще будет...

Врачи спасли кисть вратарю детской футбольной команды, попавшей в аварию под Ульяновском
Текст: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Ульяновские медики пришили кисть подростку, пострадавшему в ДТП с автобусом детской футбольной команды "Нефтяник". Во время операции местных хирургов удаленно консультировал доктор Леонид Рошаль.

Футбольная команда "Нефтяник" с юными футболистами из райцентра Новоспасское Ульяновской области в сопровождении взрослых ехала в субботу утром на принадлежащем клубу автобусе в областной центр на мини-футбольный турнир. На 24-м километре трассы Саранск - Ульяновск в 7 часов 54 минуты случилось несчастье: на автодороге у поселка Порецкое водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Внутри салона находились больше 30 человек, в том числе 26 - юные футболисты в возрасте от 8 до 15 лет. Пострадали 16 человек, но более всех - вратарь команды, у которого при сильном ударе оторвало кисть руки. По информации прокуратуры региона, в больницу госпитализировали пять детей и сопровождавшую их женщину.

Пресс-секретарь Ульяновской областной детской клинической больницы Ксения Ракитанская сообщила корреспонденту "Российской газеты" о том, что подросток был успешно прооперирован. Проводивших операцию врачей удаленно консультировал сам доктор Леонид Рошаль, о чем проинформировал на своей странице в Instagram губернатор Сергей Морозов, посетивший вместе со своими двумя дочерьми пострадавших: "В конце рабочего дня с разрешения врачей навестили юных спортсменов, которые пострадали сегодня в ДТП с автобусом. С самого утра этот случай на моем контроле. Держу связь со всеми ответственными лицами, детально разбираем эту аварию. Будем надеяться на лучшее. Консультации удаленно дает доктор Рошаль".

Операция длилась три часа. В итоге врачам удалось пришить кисть.

Уголовное дело по факту аварии первоначально было возбуждено органами полиции, затем по инициативе СУ СКР было передано в производство этого ведомства. Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, изъяли необходимую документацию.

Свою проверку всех обстоятельств происшествия организовала и прокуратура. Как сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима: "Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проверяет исполнение законодательства об организации и осуществлении перевозки групп детей". Известно, что накануне МЧС предупреждало жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в виде мокрого снега и гололедицы".

Пострадали 16 юных футболистов, но более всех - вратарь команды, у которого при сильном ударе оторвало кисть руки

По данным правоохранителей, автобус не является рейсовым и принадлежит детскому футбольному клубу "Нефтяник", который базируется в Новоспасском. Председатель СК поставил расследование обстоятельств ДТП на контроль в центральном аппарате ведомства.

По сообщению пресс-службы ГУ УМВД по региону, водитель автобуса с детьми-футболистами, попавшими в ДТП под Ульяновском, на момент аварии был трезв.

Прибывший вскоре после ДТП на место происшествия директор футбольной школы "Нефтяник" Авхат Абдулин сообщил о названных сотрудниками предварительных причинах аварии. По его словам, рассматривается две возможные причины. Первая - сильный боковой ветер и гололед, вторая - техническая неисправность.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости.
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Водитель на тот момент не смог ничего объяснить, так как находился в шоковом состоянии. На следующий день, по данным Следственного комитета, водитель уже был допрошен в качестве подозреваемого.

После того как состояние ребенка стабилизировалось, врачи разрешили его транспортировку. 1 марта прооперированный мальчик был спецрейсом "Аэрофлота" отправлен с родителями в Москву, где его обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

После отправки прооперированного подростка в Москву в областной детской больнице, по словам Ксении Ракитанской, остаются еще двое юных футболистов. Их состояние определяется как удовлетворительное. Остальным пострадавшим помощь была оказана амбулаторно. Основные травмы - ушибы и порезы.

Ульяновский губернатор, по его собственным словам, распорядился оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших в ДТП.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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