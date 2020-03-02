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02.03.2020 23:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Пас в Казань

Суперкубок в 2023 году впервые примет Россия
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
Встреча за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России. Матч примет Казань. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) .

Стадион "Казань-Арена" был открыт в 2013 году к Универсиаде. Его вместимость составляет больше 45 тысяч зрителей. Там устраивали красочные церемонии открытия и закрытия летних студенческих игр. На время чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года на поле устанавливали бассейн. Ну и, конечно, на арене проходили футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. На стадионе во время домашних матчей своих соперников принимает "Рубин".

В Петербурге начали подготовку волонтеров к чемпионату УЕФА Евро-2020

Традиционно Суперкубок проводится в августе, открывая европейский сезон. За трофей сражаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Действующим обладателем награды является "Ливерпуль", который в 2019-м в Стамбуле вырвал победу у "Челси" в серии пенальти 5:4.

Среди российских клубов обладателем Суперкубка УЕФА является только одна команда - питерский "Зенит". В 2008 году сине-бело-голубые выиграли Кубок УЕФА, после чего одолели "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Между тем в ходе заседания в Амстердаме исполком УЕФА также определился с местом проведения других финальных матчей еврокубков ближайших лет.

Финал Лиги Европы в 2022 году пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Матч за Суперкубок УЕФА 2022 года примет "Олимпийский стадион" в Хельсинки. Финал женской Лиги чемпионов в 2022 году состоится на "Ювентус стэдиум" в Турине, а в 2023 году - в Эйндховене на стадионе ПСВ.

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