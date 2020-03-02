Житель Удмуртии получил срок за нападение с ножом на полицейского

22-летнего жителя поселка Ува в Удмуртии осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Происшествие сучилось вечером 15 сентября 2019 года, когда полицейский пришел в дом к осужденному, чтобы проверить поступившее сообщение о преступлении.

Пьяный хозяин дома стал вести себя агрессивно и попытался ударить полицейского ножом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти - сотрудника полиции, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Суд назначил мужчине наказание 2,5 года исправительной колонии строгого режима.