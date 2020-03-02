Кузбасс впервые примет военные учения с участием восьми стран

На территории Кузбасса впервые пройдут масштабные антитеррористические учения "Мирная миссия 2020". Как рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, в учениях будут задействованы войска восьми государств.

Известно, что в антитеррористическом командно-штабном учении Шанхайской организации сотрудничества примут участие представители России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Пакистана и Индии.

Помимо прочего, проверку боеготовности пройдут полторы тысячи единиц военной техники. Разные этапы маневров будут проведены в двух районах Кемеровской области.

По словам Александра Лапина, это не единственные международные учения, в которых поучаствуют военнослужащие ЦВО в этом году. Так, два совместных учения в рамках Договора о коллективной безопасности пройдут на территории республик Киргизия и Беларусь. Также в Узбекистане два тактико-специальных учения проведут группы спецназа двух государств.

Кстати

В 2020 году ЦВО ждет масштабное перевооружение - поступит более 850 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Войска округа получат 19 летательных аппаратов, десять радиолокационных станций, почти полторы сотни единиц бронетанковой техники.

В частности зенитно-ракетная бригада в Республике Хакасия перейдет с систем С-300ПС на более совершенные комплексы С-350 "Витязь". Четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" позволят значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала. А отряд беспилотных летательных аппаратов авиабазы КАНТ в Киргизии уже получил новейшие БПЛА средней и малой дальности "Форпост" и "Орлан-10".