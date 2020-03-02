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02.03.2020 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае экс-министра обвинили в покупке внедорожника вместе спецтехники

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай оказался на скамье подсудимых за нецелевое использование бюджетных средств. Вместо приобретения лесопожарной техники экс-министр направил более шести миллионов рублей на покупку дорогого внедорожника.

В Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СК России завершили расследование уголовного дела бывшего высокопоставленного чиновника Республики Алтай. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Следователям удалось установить, что в 2018-2019 годах учреждение "Авиалесоохрана", подведомственное региональному минприроды, остро нуждалось в лесопожарной технике и специальном оборудовании для авиационного патрулирования и тушения лесных пожаров. Общая стоимость необходимой техники и оборудования оценивалась примерно в семь миллионов рублей. В январе 2019 года на их приобретение министерство получило 6,2 миллиона рублей.

Эти деньги региональное минприроды, действительно, направило в "Авиалесоохрану". Однако вместо необходимой лесопожарной техники учреждение приобрело новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который изначально не предназначался для охраны лесов.

В Западно-Сибирском следственном управления на транспорте отметили, что хотя обвиняемый не признал своей вины, следователям удалось собрать достаточные доказательства и направить его в суд. Если суд признает экс-министра виновным, то по части 2 статьи 285 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.

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