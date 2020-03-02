Новосибирские ученые создали портативный тест на коронавирус

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", тест менее чем за полтора часа поможет определить наличие или отсутствие в биоматериале человека коронавируса SARS-CoV-2. В перспективе технология может быть адаптирована и для диагностики более привычных заболеваний, например, гриппа. Чтобы провести анализ, потребуется лишь мазок из носа или со стенки глотки.

Новая портативная тест-система работает на основе метода изометрической амплификации ДНЦ, его чувствительность и надежность выше, чем у более традиционной полимеразной цепной реакции. К тому же тестирование можно осуществить при постоянной температуре в 60-65 градусов по Цельсию, что не требует дорогостоящего оборудования. Результат можно определить как при помощи карманного флюориметра, так и просто визуально, по изменению цвета раствора в пробирке.

После взятия пробы из биоматериала при помощи экспресс-метода выделяется РНК, а затем в происходит высокочувствительное выявление генетического материала коронавируса. По мнению ученых, экспресс-тест в будущем можно проводить вне стен спецлабораторий, например прямо в терминале аэропорта. Сейчас специалисты работают над автоматизацией процесса анализа, объединяя все необходимые процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое миниатюрное устройство.