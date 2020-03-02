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02.03.2020 20:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Текучесть хищения

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Новосибирский областной суд взыскал 103 тысячи рублей с управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Это платежи по алиментам. Суд признал ситуацию "неосновательным обогащением" службы. При этом никто из приставов не наказан.

Как рассказала "РГ" адвокат Ольга Диулина, жительница Железногорска Ирина Рыбка на одном из судебных заседаний узнала о том, что есть платежные документы, подтверждающие перечисление судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако Ирина Рыбка этих денег не получала.

- Мы проверили все поступления на счет Ирины, сравнив их с документами ответчика, - говорит Ольга Диулина. - Разница оказалась огромной: в 2013-2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей выплаченных отцом ребенка алиментов. Эти средства поступали и на депозит службы и передавались приставам наличными, что подтверждено квитанциями.

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Ирина Рыбка подала беспрецедентный иск - на десять приставов-исполнителей, четыре районных отдела и алиментный отдел регионального УФССП и управление федеральной службы. Женщина потребовала вернуть ей 409 тысяч рублей, а также признать факт бездействия судебных приставов. Однако районный суд бездействия приставов не увидел. Рыбка обратилась с апелляцией. Новосибирский областной суд обнаружил в деле доказательства того, что деньги на содержание дочери истице не перечислялись, хотя поступали приставам. Но "нашлись" только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это победа. С другой - иллюстрация того, какой кошмар творится с взысканием алиментов. На счетах службы "зависли" колоссальные для семьи с ребенком суммы, но служба это отрицает, районный суд тоже не признает, а областной обнаруживает лишь четверть долга. Никакой принципиальной разницы в квитанциях нет, но часть их суд признает в качестве доказательств, а часть отвергает. Почему? Мотивировки в решении суда нет.

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Но самое парадоксальное: суд установил, что УФССП получило "неосновательное обогащение" за счет алиментов Рыбки, а бездействия судебных приставов он в этом не усматривает. Кстати, все десять перечисленных в иске сотрудников регионального УФССП уже давно - бывшие. В службе текучка кадров и, очевидно, безнаказанность.

- Мы будем обжаловать решение Новосибирского областного суда, - заявила "РГ" адвокат Ольга Диулина.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Разводы и алименты

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