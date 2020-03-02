Как рассказала "РГ" адвокат Ольга Диулина, жительница Железногорска Ирина Рыбка на одном из судебных заседаний узнала о том, что есть платежные документы, подтверждающие перечисление судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако Ирина Рыбка этих денег не получала.
- Мы проверили все поступления на счет Ирины, сравнив их с документами ответчика, - говорит Ольга Диулина. - Разница оказалась огромной: в 2013-2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей выплаченных отцом ребенка алиментов. Эти средства поступали и на депозит службы и передавались приставам наличными, что подтверждено квитанциями.
Ирина Рыбка подала беспрецедентный иск - на десять приставов-исполнителей, четыре районных отдела и алиментный отдел регионального УФССП и управление федеральной службы. Женщина потребовала вернуть ей 409 тысяч рублей, а также признать факт бездействия судебных приставов. Однако районный суд бездействия приставов не увидел. Рыбка обратилась с апелляцией. Новосибирский областной суд обнаружил в деле доказательства того, что деньги на содержание дочери истице не перечислялись, хотя поступали приставам. Но "нашлись" только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это победа. С другой - иллюстрация того, какой кошмар творится с взысканием алиментов. На счетах службы "зависли" колоссальные для семьи с ребенком суммы, но служба это отрицает, районный суд тоже не признает, а областной обнаруживает лишь четверть долга. Никакой принципиальной разницы в квитанциях нет, но часть их суд признает в качестве доказательств, а часть отвергает. Почему? Мотивировки в решении суда нет.
Но самое парадоксальное: суд установил, что УФССП получило "неосновательное обогащение" за счет алиментов Рыбки, а бездействия судебных приставов он в этом не усматривает. Кстати, все десять перечисленных в иске сотрудников регионального УФССП уже давно - бывшие. В службе текучка кадров и, очевидно, безнаказанность.
- Мы будем обжаловать решение Новосибирского областного суда, - заявила "РГ" адвокат Ольга Диулина.